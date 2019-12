Napoli, ribaltone sulla panchina: se salta Ancelotti c’è… Gattuso

Carlo Ancelotti potrebbe essere esonerato dal Napoli. I risultati negativi in campionato e il feeling che sembra perso con società e giocatori potrebbe portare al clamoroso ribaltone sulla panchina. Il tecnico di Reggiolo ha chiamato tutti a rapporto imponendo il ritiro da mercoledì. Nel caso in cui questo non bastasse, però, la società valuta altre soluzioni tra cui un nuovo allenatore.

GATTUSO – Secondo le ultime indiscrezioni il nome più gettonato per prendere il posto di Carlo Ancelotti sarebbe Gennaro Gattuso. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, all’ex allenatore del Milan verrebbe affidato il compito di traghettatore fino al termine della stagione. Su di lui anche la Fiorentina con la posizione di Vincenzo Montella in bilico. Se nelle prossime due gare del Napoli – contro Udinese e Genk – non dovessero arrivare due successi, ecco che l’ombra di Gattuso diventerebbe sempre più realtà.