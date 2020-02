Napoli, Riccio: “Gara complicata dopo il 2-1. Champions? Pensiamo al Lecce”

Il Napoli espugna Genova, battendo la Sampdoria. Il vice allenatore degli azzurri Luigi Riccio fa le veci del tecnico Rino Gattuso e commenta la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo iniziato facendo quello che avevamo preparato. Poi la gara è cambiata con il gol di Quagliarella. Lì è diventata sporca e abbiamo dovuto difenderci alla nostra maniera, cercando di tenere il più possibile la palla. Sappiamo da dove veniamo e il percorso fatto. Abbiamo avuto tantissime difficoltà. Riavere tanti giocatori fa sì che le risorse diventino migliori. I ragazzi hanno fatto di tutto per tornare e chi era già in campo ha fatto di tutto per fare in modo di rendere possibile questo momento. Demme è stato recuperato tra ieri notte e stamane per via di un’influenza. Abbiamo avuto difficoltà su quelle palle tirate tra i tre attaccanti. Dopo il gol del 2-1 ci siamo allungati e abbiamo perso alcune certezze. In questi momenti dobbiamo lavorare meglio. Se andiamo in pressione alta dobbiamo farlo nella maniera migliore, altrimenti è meglio rimanere dietro. Champions? Pensiamo al Lecce”.