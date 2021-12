Napoli rimonta l’Atalanta che poi effettua nuovo sorpasso. Milan e Inter felici

Match giocato a viso aperto e vinto dalla Dea che è a 4 punti dalla vetta

Cade in casa il Napoli che non è più la prima in classifica. Partenopei battuti dall'Atalanta che dopo il vantaggio iniziale è stata rimontata sul 2-1 ma poi ha effettuato nuovo sorpasso vincendo 3-2 al Maradona. Azzurri superati in classifica dal Milan (nuova capolista) e dall'Inter. In gol in avvio la Dea con una stoccata precisa di sinistro di Malinovskyi che s'infila all'incrocio dei pali dopo 7'. Il Napoli fatica a reagire, l'Atalanta si rende pericolosa ma con il passare dei minuti perde veemenza. A fine frazione una bella azione di Malcuit, rifinita da Mertens e finalizzata da Zielinski si trasforma nel gol del momentaneo 1-1. Nel secondo tempo spettacolare al Maradona. Il Napoli segna con Mertens il gol del 2-1 ribaltando l'iniziale svantaggio di 1-0. In cinque minuti, però, l'Atalanta ricambia l'inerzia del match portando si avanti 3-2 grazie alle reti di Demiral scattato sul filo del fuorigioco che ha fatto fuori Ospina battendolo con un tiro sotto la traversa e poi di Freuler. Grande Atalanta ma anche il Napoli si è battuto bene nonostante le tante assenze. Milan capolista, Inter seconda a -1 poi il Napoli.