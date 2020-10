Napoli, rimonta vincente a Benevento. Spezia ripreso dal Parma in pieno recupero

Rimonte abbozzate e ribaltoni completati. Il pomeriggio della Serie A regala colpi di scena e gol a ripetizione. Vince il Napoli contro un ottimo Benevento, mentre il Parma si salva in pieno recupero contro lo Spezia che pure era andato in vantaggio di due reti.

BENEVENTO-NAPOLI

Il derby campano somiglia molto a una sfida tra Davide e Golia. E la squadra svantaggiata si porta clamorosamente in vantaggio alla mezz’ora con Roberto Insigne che fulmina Meret con un tiro preciso e legittima un bel primo tempo del Benevento. Il Napoli accusa inizialmente il colpo, ma trova la forza per ribaltare la situazione nella ripresa dopo la traversa colpita da Manolas sul finire di primo tempo. Nei secondi 45′ Lorenzo Insigne pareggia con un mancino imprendibile. Al 67′ Petagna mette la freccia per il Napoli con un destro potente in mezzo all’area che batte Montipò. Finisce 2-1

PARMA-SPEZIA

Botta e risposta in un primo tempo pirotecnico. Chabot porta in vantaggio lo Spezia con un colpo di testa vincente. Raddoppio poco dopo con un tiro di Agudelo. Riapre il match Gagliolo approfittando della respinta corta di Provedel. Lo Spezia è particolarmente sfortunato perché colpisce ben tre legni. In pieno recupero pareggia Kucka su calcio di rigore.