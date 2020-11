Napoli-Roma diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Napoli-Roma si gioca questa sera domenica 29 novembre 2020 allo Stadio San Paolo alle 20.45 per la nona giornata di Serie A. I partenopei e i giallorossi si affrontano per dare continuità ai risultati di Coppa e cercare di fare un passo importante in classifica.

Entrambe le compagini non avranno l’undici ideale a causa di qualche acciacco anche dovuto ai tanti impegni. In ogni caso il Napoli dovrebbe presentarsi con Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. La Roma recupera Dzeko e si affida a Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Lo. Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Lo. Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

La sfida tra Napoli e Roma si giocherà al San Paolo di Napoli oggi domenica 29 novembre 2020 alle ore 20:45. Il match come di consueto in questo periodo sarà senza tifosi ma sicuramente avrà un altissimo tasso emozionale nel ricordo di Diego Armando Maradona. Sarà Sky a trasmettere in diretta tv esclusiva la sfida di Serie A Napoli-Roma: la partita sarà visibile su Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport Serie A (202 del satellite).

Napoli-Roma sarà trasmessa anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky potranno affidarsi a Sky Go per vedere il match su personal computer o notebook o su dispositivi mobili quali smartphone e tablet. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo, invece, occorrerà preoccuparsi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android.

Un ulteriore possibilità è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che, acquistando uno dei pacchetti offerti, offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui anche le gare di Champions League.