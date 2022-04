Napoli-Roma, le formazioni ufficiali

Fischio d'inizio allo stadio Maradona alle 19

La Serie A torna in campo per Pasquetta e si inizia alle 19.00 allo stadio Maradona, dove il Napoli ospiterà la Roma per tenere il passo di Milan e Inter. Spalletti conferma il 4-3-3 con Osimhen spalleggiato da Lozano e Insigne: panchina per Mertens. Assente Ospina per influenza, gioca Meret. Si rivede Anguissa, confermato Zanoli. Mourinho riparte dallo scatenato Zaniolo in coppia con Abraham, spazio ad Oliveira (preferito a Veretout) al posto di Mkhitaryan. Non si cambia sulle fasce con Karsdorp e Zalewski.