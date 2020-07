Napoli-Roma streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi

Napoli-Roma si gioca oggi 5 luglio al San Paolo per la 30^ giornata di Serie A. Fischio d’inizio previsto per le 21.45. Gli uomini di Gattuso sfidano la squadra di Fonseca per quello che sarà il big match di questo turno domenicale.

Napoli-Roma, le probabili formazioni

Squadre pressoché fatte per entrambi i tecnici. Gattuso punterà per il suo Napoli su Meret in porta, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui in difesa. Fabian Ruiz, Demme, Zielinski in mezzo al campo. Il tridente offensivo dovrebbe essere composto da Callejon, Mertens e capitan Insigne. La Roma si affida ancora a Mirante, anche se Pau Lopez sembra poter tornare a disposizione. In difesa Zappacosta, Mancini, Smalling e Kolarov; Cristante e Veretout in mezzo al campo; Carles Perez, Pellegrini e Mkhitaryan a sostegno dell’unica punta Dzeko. Scalpita Under, oggetto del mercato proprio tra giallorossi e partenopei, che si gioca una maglia con l’ex Barcellona Perez.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La partita di questa sera tra Napoli-Roma, il Derby del Sole, sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno al numero 201 del satellite, al numero 472 e 482 del digitale terrestre, su Sky Sport Serie A al numero 202 e 249 del satellite, al numero 473 e 483 del digitale terrestre e su Sky Sport al numero 251 e 256 del satellite. La gara sarà visibile per gli abbonati Sky anche in diretta streaming, mediante Sky Go, disponibile anche su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, Basterà scaricare l’applicazione anche su personal computer e notebook, tramite collegamento sul sito ufficiale della piattaforma e godersi poi lo spettacolo. Esiste, poi, un’altra soluzione per vedere live in diretta la partita. Si tratta di Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che, previo acquisto di uno dei pacchetti offerti, offre la visione anche delle partite della Serie A.

QUI LE NEWS DI GOSSIP