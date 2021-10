Napoli, rubata l’auto a Spalletti e qualche ora prima a Demme

Le auto sono state rubate in momenti diversi

Ladri in azione a Napoli e stavolta a finire nel mirino dei malviventi sono stati il tecnico del Napoli Luciano Spalletti e il calciatore Diego Demme. Ai due tesserati del club di Aurelio De Laurentiis sono state rubate le auto in due momenti diversi. La notizia viene lanciata da areanapoli. “Due giorni fa alcuni malviventi hanno rubato l’auto della moglie di Diego Demme, centrocampista dei partenopei; è accaduto in zona parco Virgiliano. Inoltre in queste ore è sparita anche quella del mister, Luciano Spalletti, che era parcheggiata nei pressi dell’Hotel Britannique”.