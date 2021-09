Napoli, Ruiz esulta: “La vittoria contro la Juve vale più di altre”

Fabian Ruiz carica l'ambiente dopo la vittoria del Napoli sulla Juventus

Il Napoli vive un momento speciale. La formazione allenata da Luciano Spalletti è attualmente sola in testa alla classifica, aspettando gli impegni di Lazio, Milan e Roma che potenzialmente potrebbero ancora agganciare i partenopei. Tra gli azzurri c'è grande soddisfazione per aver battuto nello scontro diretto per 2-1 la Juventus, avversaria con cui non sono mancate polemiche e tensioni nelle ultime stagioni tra campionato e Coppa Italia. Il centrocampista spagnolo Fabian Ruiz ha esternato sui social la propria soddisfazione per il risultato finale contro i bianconeri: "Ci sono partite che valgono di più ce l'abbiamo fatta! grande vittoria di squadra! È per i nostri tifosi!". Proprio lo spagnolo è stato uno dei grandi protagonisti della partenza del Napoli in campionato. Gli azzurri sperano di candidarsi fortemente come una delle possibili pretendenti per il titolo.