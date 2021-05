Napoli, salta Conceicao: cosa è successo e i tre nuovi nomi per la panchina

Clima teso in casa partenopea per la scelta del nuovo mister

Sergio Conceicao è "stato l’allenatore" del Napoli solo per un giorno. Sono bastate meno di ventiquattro ore per ribaltare quella che sembrava essere la destinazione futura del tecnico attualmente al Porto. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, nella notte il clamoroso dietrofront tra Aurelio De Laurentiis e il mister.

Secondo quanto si apprende, il numero uno del Napoli e Conceicao avrebbero vedute molto lontane a livello contrattuale . Per questa ragione, a seguito di alcune riflessioni, il presidente dei partenopei ha deciso di prendersi una pausa che sembra poter portare all'ennesima svolta per il ruolo di futuro tecnico del club.

De Laurentiis sta cercando una soluzione per il futuro: Galtier, Spalletti ma anche Simone Inzaghi sono le tentazioni. Conceicao, ormai, sembra alle spalle nonostante sembra fosse tutto pronto per l'annuncio, compresa la sala stampa che sarebbe stata quella di un noto albergo romano, poco distante da via XXIV maggio, dove ha sede la Filmauro.