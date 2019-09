Napoli-Sampdoria, le formazioni ufficiali

Tocca a Napoli-Sampdoria scendere in campo nel secondo anticipo di Serie A. Alle 18, al San Paolo, il fischi d’inizio.

Padroni di casa in cerca di riscatto dopo il ko contro la Juventus nel turno precedente. Stesso discorso per gli ospiti, ancora a secco di punti in questa stagione.

Ecco le scelte dei due allenatori, Carlo Ancelotti e Eusebio Di Francesco:

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Elmas, Ruiz, Zielinski; Lozano, Mertens. All. Carlo Ancelotti

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Ferrari, Murillo, Regini; Bereszynski, Linetty, Ekdal, Murru; Caprari; Quagliarella, Rigoni. All. Eusebio Di Francesco