Napoli-Sampdoria, le probabili formazioni

Il Napoli per dimenticare la sconfitta con la Juventus, la Sampdoria per cercare i primi punti della stagione. Questi gli obiettivi delle due formazioni che si sfideranno questo pomeriggio alle 18.

LE SCELTE DI ANCELOTTI – Carlo Ancelotti, tecnico degli azzurri, dovrebbe optare per un 4-2-3-1, con Callejon, Fabian Ruiz e Younes in appoggio all’unica punta Llorente. In mezzo al campo spazio per Elmas e Zielinski, mentre la retroguardia dovrebbe essere composa da Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Ghoulam. In porta Meret.

LE SCELTE DI DI FRANCESCO – Eusebio Di Francesco, allenatore dei blucerchiati, dovrebbe rispondere con un 3-4-1-2, con Audero tra i pali, Ferrari, Murillo e Colley in difesa, Bereszynski, Linetty, Ekdal e Murru a centrocampo e Rigoni in appoggio al tandem Caprari-Quagliarella.

Queste le probabili formazioni del match:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Elmas, Zielinski; Callejon, Fabian Ruiz, Younes; Llorente. Allenatore: Ancelotti.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Ferrari, Murillo, Colley; Bereszynski, Linetty, Ekdal, Murru; Rigoni; Caprari, Quagliarella. Allenatore: Di Francesco.