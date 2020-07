Napoli scatenato sul mercato: in arrivo due colpi

Il Napoli di Aurelio di Laurentiis si muove eccome sul mercato. I partenopei sono ancora in corsa per un posto utile per l’Europa, ma la società pensa già al futuro. Il numero uno degli azzurri ha confermato Rino Gattuso in panchina e vuole consegnargli una rosa ancora più attrezzata per la prossima stagione.

NAPOLI, OSIMHEN AD UN PASSO. BOGA IN ARRIVO

I due nomi più caldi in orbita Napoli sono Victor Osimhen e Jeremie Boga. Il primo è di fatto un nuovo giocatore azzurro e l’ufficialità potrebbe arrivare a breve. L’attaccante del Lilla è stato tentato anche dal Liverpool, ma alla fine ha scelto Napoli. Discorso diverso invece per l’ala del Sassuolo. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss De Laurentiis avrebbe raggiunto l’accordo con Boga per l’ingaggio mentre rimane da trovare un’intesa con il Sassuolo.