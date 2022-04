Napoli, scelto l’erede di Insigne

I partenopei si muovono sul mercato

Lorenzo Insigne saluterà il suo Napoli al termine della stagione. Il numero 24 partirà alla volta della MLS col Toronto FC. Gli azzurri, però, stanno già lavorando per trovare il suo sostituto. Sembra, infatti, che De Laurentiis e i suoi uomini di mercato abbiano individuato il profilo ideale per prendere il posto del capitano. Sportmediaset, che cita Il Mattino, parla di un forte interessamento per Domenico Berardi del Sassuolo. Il club azzurro ha individuato nell'attaccante esterno del Sassuolo l'erede perfetto per il futuro.