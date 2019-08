Napoli, Schwoch consiglia: “Icardi per il salto di qualità, Lukaku invece…”

Continua la caccia ad un attaccante da parte del Napoli. I nomi sul taccuino sarebbero principalmente due: Mauro Icardi e Romelu Lukaku. A parlare del mercato degli azzurri, ai microfoni di Radio Sportiva, è intervenuto l’ex centravanti Stefan Schwoch.

MERCATO – “A mio modo di vedere, ad Ancelotti serve più la punta centrale che un esterno. Icardi sarebbe il profilo ideale, trasforma in oro tutto quello che passa in area di rigore. Completerebbe una rosa già importante”.

MILIK – “E’ un buon giocatore, ma ce ne sono altri con caratteristiche diverse. A Icardi bastano poche occasioni per segnare, a Milik ne servono invece molte”.

LUKAKU – “Non credo che possa spostare gli equilibri. E’ un buon giocatore, ma non ha mai fatto 25-30 reti. E’ fisico, potente e può migliorare una squadra, ma non è un attaccante da salto di qualità”.

NAPOLI-JUVE – “Anche in caso di arrivo di Icardi, la Juventus resterebbe avanti al Napoli. I bianconeri hanno vinto tanti scudetti e ora hanno inserito in rosa elementi come Rabiot e De Ligt”.