Napoli, se saltano James Rodriguez e Pépé c’è Lo Celso

Il Napoli continua nella sua campagna di rinforzo. Nonostante restino ancora in piedi diverse piste – James Rodriguez e Pépé su tutte -, i dirigenti partenopei starebbero virando su un altro obiettivo che già in passato era stato accostato all’ambiente azzurro.

Stando a quanto riporta Il Mattino, infatti, il Napoli sarebbe vicino a Giovani Lo Celso. L’argentino è la terza opzione nel caso in cui le trattative per il colombiano del Real Madrid e il giocatore del Lille dovessero saltare. De Laurentiis ha bisogno di un’alternativa offensiva di livello e il calciatore del Betis rientra per caratteristiche tra i possibili giocatori d’interesse.

Nell’ultima stagione l’argentino ha giocato 46 gare con 16 gol segnati e 6 assist serviti. Su di lui anche il Tottenham che rischia di perdere Eriksen.