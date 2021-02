Napoli, seconda vittoria di fila sulla Juventus in A: l’ultima volta nel 2011

Due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova. E sono proprio tre le vittorie ottenute dal Napoli sulla Juventus nelle ultime quattro gare. Eccezion fatta per la gara di Supercoppa italiana, vinta dai bianconeri per 2-0, la formazione piemontese è sempre stata sconfitta dagli avversari. Il primo ko è arrivato al San Paolo per 2-1, con una prestazione sontuosa di Zielinski. L’ultima sconfitta è arrivata nello stesso stadio, che ha cambiato nome in Diego Armando Maradona.

FATTORE GATTUSO

Non accadeva dal 2011 che il Napoli riuscisse a battere per due volte consecutive in campionato la Juventus. Questi risultati sono indubbiamente frutto dell’ottimo lavoro del tecnico Gennaro Gattuso. Da quando si è seduto sulla panchina degli azzurri, la formazione partenopea ha cambiato passo negli scontri diretti, specialmente contro la Vecchia Signora.