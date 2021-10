Napoli, senti Bianchi: “Osimhen decisivo, ma non può bastare per lo scudetto”

Rolando Bianchi è convinto che il Napoli non possa contare solamente su Osimhen

Il Napoli continua a stupire. Gli azzurri di Luciano Spalletti infilano contro il Torino l'ottava vittoria consecutiva. Inevitabilmente si inizia a parlare della squadra partenopea come di una possibile pretendente per il titolo, grazie anche alle prodezze di Victor Osimhen. L'ex attaccante Rolando Bianchi ha espresso il suo punto di vista sul momento del Napoli ai microfoni di 1 Station Radio: "Il nigeriano sta pesando molto, anche la partita contro il Torino l'ha risolta lui. Però il Napoli deve trovare anche altre soluzioni se vuole vincere lo scudetto. non si può dipendere solo da lui, perché se dovesse avere un calo fisico diventerebbe un problema per Spalletti e la squadra".