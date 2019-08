Napoli, senti Cagni: “Icardi? Si muove solo negli ultimi venti metri… Meglio Milik o il ritorno di Higuain”

Non ha ancora trovato una soluzione il tormentone relativo al futuro di Mauro Icardi. L’argentino, in uscita dall’Inter, è conteso da Juventus e Napoli, con il tecnico Luigi Cagni che, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha così commentato il mercato degli azzurri.

ICARDI – “A me un giocatore che si muove esclusivamente negli ultimi venti metri non basterebbe, nonostante sia tra i finalizzatori più bravi al mondo. Se ad Ancelotti va bene così non mi sento di criticare la scelta, ma io avrei puntato su Milik, che partecipa più alla manovra: migliorando negli ultimi sedici metri potrebbe dare al tecnico tutto ciò che cerca. In ogni caso, se dovessi scegliere qualcuno al momento fuori dalla rosa del Napoli, prenderei calciatori come Dzeko o Higuain“.