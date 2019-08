Napoli, senti Careca: “Icardi? Se non vuole venire, vada al diavolo…”

Ore calde sul fronte calciomercato. Dopo l’arrivo di Lozano, si aspettano novità sul fronte attaccante dove Mauro Icardi, bomber dell’Inter, deve comunicare la propria decisione al Napoli.

L’argentino potrebbe essere il grande rinforzo per la squadra di Ancelotti, ma l’ex capitano nerazzurro si sta ‘facendo desiderare’. Ed è proprio questa grande attesa che non fa piacere a chi, la maglia del Napoli l’ha vestita e onorata. Antônio de Oliveira Filho, meglio noto come Careca, ha parlato a Il Mattino dando la propria opinione anche sul caso legato a Icardi.

NON HA CAPITO – “Ma davvero stiamo ancora aspettando la sua risposta? Se non vuole venire vada al diavolo. Ma ha capito cosa è il Napoli, cosa è il San Paolo, cosa sono i tifosi azzurri? Ha capito che fare gol con quella maglia non ha valore al mondo? Io penso che se non vuole venire, meglio che non venga. Io fossi nel Napoli non perderei neppure un secondo in più. Poi il Napoli il numero 9 ce l’ha ed è forte. Milik è forte, bisogna solo credere di più in lui. Può arrivare a 30 gol”, ha detto Careca.

SCUDETTO – Sono passati quasi trent’anni dall’ultimo scudetto del Napoli: “Non capisco come sia possibile. Ma credo che questa squadra possa competere con la Juventus. Spero che qualcuno riesca, come feci io, a fare una tripletta a Torino nella seconda giornata di campionato”, ha commentato Careca.

SARRI – E sull’affrontare Maurizio Sarri: “Ha fatto bene col Chelsea e ha conquistato con merito l’Europa League. Credevo si stesse trovando bene. Ora ha un compito difficile alla Juventus. Non so se i giocatori bianconeri lo seguiranno. Speriamo di no…”.