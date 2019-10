Napoli, senti De Biasi: “Insigne ha qualche problema, Hysaj va tutelato”

Un avvio di stagione non particolarmente brillante quello del Napoli. Gli azzurri, nelle prime sette giornate di campionato, hanno raccolto 13 punti, accusando già un ritardo di sette lunghezze dalla Juventus capolista. Tra i giocatori “chiacchierati” vi sono Lorenzo Insigne ed Elseid Hysaj, con un commento a riguardo che, ai microfoni di Radio Marte, è stato lasciato da Gianni De Biasi.

INSIGNE – “Di solito i giocatori fanno bene nel club e trovano più fatica in Nazionale, a lui invece sta capitando il contrario. Credo che al Napoli possa esserci qualche problema, anche se non so di quale natura. Penso comunque che si tratti di qualcosa di risolvibile”.

HYSAJ – “E’ un patrimonio del Napoli che va tutelato, ha sempre dato il suo apporto”.