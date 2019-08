Napoli, senti Hugo Sanchez: “Lozano può battere il mio record”

E’ stato l’ultimo colpo di mercato del Napoli, Hirving Lozano. Il messicano, prelevato dal Psv Eindhoven, club nel quale era arrivato nel 2017 dal Pachuca, si candida ad essere uno dei maggiori protagonisti della formazione di Carlo Ancelotti, che lo ha fortemente voluto alle proprie dipendende.

RECORD – Nel corso della conferenza stampa di presentazione, l’attaccante aveva dichiarato di dover lavorare ancora tantissimo per raggiungere i livelli di Hugo Sanchez, detentore del record di gol segnati in Europa da un calciatore messicano. E proprio l’ex stella del Real Madrid ha così risposto attraverso i microfoni di ESPN: “Lozano ha il talento necessario per battere il mio record”.