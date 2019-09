Napoli, senti Iezzo: “L’autorete? Meret con un pizzico di esperienza in più avrebbe potuto tranquillizzare Koulibaly…”

Si è conclusa con una beffarda sconfitta la trasferta sul campo della Juventus per il Napoli. Gli azzurri, dopo aver rimontato tre reti di svantaggio, sono stati piegati da un’autorete in pieno recupero di Koulibaly. Sull’episodio, ai microfoni di Radio Marte, si è pronunciato l’ex portiere Gennaro Iezzo.

MERET – “In quel momento il portiere non può fare nulla, ma forse si poteva fare qualcosina prima. Meret, con un pizzico di esperienza in più, in quella situazione avrebbe potuto chiamare la palla e far capire al compagno che non c’era nessuno dietro di lui”