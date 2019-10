Napoli, senti Milik: “Voglio giocare più di 15 minuti a partita…”

Dopo essere stato protagonista con la Polonia, Arkadiusz Milik, attaccante della Nazionale e del Napoli, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni ai microfoni di Polsat Sport.

Il centravanti ha parlato della vittoria per 2-0 sulla Macedonia, ma ha anche espresso un certo malcontento per il poco minutaggio nel club azzurro: “Mi piacerebbe giocare un po’ di più, avere più di 15 minuti a partita, ma non dirò altro”, ha detto Milik. E sulla prova in Nazionale: “Il gol? Importante, Lewandowski ha recuperato palla in modo fantastico per me e sono contento per il gol perché ci ha dato tranquillità e sigillato la qualificazione. Terza competizione con la Polonia? Vediamo, mi piacerebbe andarci per giocare regolarmente. Si sa che tutto dipende da me, dalle mie gambe. Ho fiducia in me stesso, ma dipende dalle partite e dai minuti che si giocano. Se non ci sono minuti è difficile ottenere una buona prova sotto ogni aspetto”.