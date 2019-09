Napoli, senti Reja: “Llorente? È un po’ come Calaiò…”

E’ stato l’ultimo colpo di mercato del Napoli, subito a segno in Champions League. Stiamo parlando di Fernando Llorente, che ha realizzato la rete del 2-0 nella prestigiosa vittoria ottenuta dagli azzurri contro il Liverpool campione d’Europa. Dello spagnolo, a Radio Kiss Kiss, ha parlato l’ex tecnico dei partenopei Edy Reja, che si è lasciato andare ad un curioso paragone.

LLORENTE – “Sono felice sia arrivato un giocatore come lui, è un po’ come Calaiò (da lui allenato al Napoli dal gennaio 2005 al 2008, ndr). Fernando non può fare tutte le partite, ma può essere determinante nei momenti chiave. Il Napoli ha avuto una crescita importante, naviga sempre nelle zone alte della classifica qualificandosi per la Champions League. De Laurentiis non ha sbagliato un anno: può anche essere criticato, ma non ha sbagliato un colpo. Credo che la squadra quest’anno sia competitiva”.