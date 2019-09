Napoli, senti Santacroce: “Koulibaly ha bisogno di tempo per tornare ai suoi livelli…”

Un avvio di stagione difficile per il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly, protagonista in negativo nella gara contro la Juventus. Il senegalese, con una sua autorete in pieno recupero, ha infatti consegnato la vittoria ai bianconeri, dopo che gli uomini di Ancelotti erano riusciti a rimontare tre reti di svantaggio. Dell’episodio e del cammino che attende i partenopei, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha parlato l’ex difensore azzurro Fabiano Santacroce.

AUTORETE – “Probabilmente Koulibaly non sapeva di essere solo e voleva allontanare la palla. In ogni caso devo dire che non mi aspettavo la rimonta del Napoli: i partenopei lasciavano tantissimo spazio in mezzo al campo, poi però erano riusciti a recuperare in modo incredibile”.

DIFESA – “La coppia Manolas-Koulibaly? Hanno bisogno di tempo per giocare al meglio, è normale quando si cambia la coppia centrale difensiva. A Kalidou bisogna dare il giusto tempo per tornare ai suoi massimi livelli”.

CAMPIONATO – “Sarà un torneo lungo e difficile e penso che anche l’Inter sarà protagonista. Sono curioso di vedere Llorente al Napoli”.

RAZZISMO – “Credo si tratti della stupidità di poche persone prive di intelligenza. Mi auguro che episodi simili accadano sempre meno”.