Napoli, sfortuna Ghoulam: rottura del crociato

Non ci sono buone notizie per il Napoli e per l’esterno mancino Faouzi Ghoulam. Il giocatore, come annunciato dalla stessa società in queste ore, ha riportato la frattura del legamento crociato a seguito della sfida giocata contro il Bologna.

“Faouzi Ghoulam, uscito ieri nel primo tempo di Napoli-Bologna, si è sottoposto ad accertamenti presso Villa Stuart a Roma. Gli esami hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del menisco mediale del ginocchio sinistro. Ghoulam, assisito dal responsabile dello Staff Medico Dott. Canonico, verrà operato dal Professor Mariani oggi stesso a Villa Stuart”. Queste le parole del club attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale.