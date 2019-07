Napoli, si avvicina Icardi: ecco perché

Il futuro di Mauro Icardi è lontano da Milano. Il centravanti non rientra nel progetto tecnico dell’Inter, con la società nerazzurra che sta cercando per lui una nuova sistemazione. L’argentino sembrava vicino ad un passaggio alla Juventus, ma gli sviluppi delle ultime ore, che vedrebbero in dirittura d’arrivo lo scambio Dybala-Lukaku tra i bianconeri e il Manchester United, ha allontanato questa pista. Ecco quindi che sembra riprendere quota l’opzione Napoli, con gli azzurri che non hanno mai nascosto il loro interesse per l’attaccante, considerato il profilo ideale per far compiere alla formazione di Carlo Ancelotti un ulteriore salto di qualità.