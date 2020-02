Napoli, si ferma Mertens: out con il Torino

Una sua perla non è bastata al Napoli per conquistare la vittoria contro il Barcellona nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Stiamo parlando di Dries Mertens, costretto ad abbandonare il terreno di gioco del San Paolo anzitempo dopo un duro intervento di Busquest. Il belga, in queste ore, si è sottoposto ad alcuni accertamenti, i quali hanno evidenziato un forte trauma contusivo alla caviglia destra. Ancora da valutare i tempi di recupero, con l’attaccante che, sicuramente, salterà la sfida con il Torino di sabato prossimo.