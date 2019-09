Napoli, si lavora con insistenza al rinnovo di Fabian Ruiz. In estate rifiutata maxi offerta

Il Napoli vuole a tutti i costi blindare Fabian Ruiz. Il centrocampista, acquistato nella scorsa stagione, è diventato uno dei pilastri della squadra ed è stato anche premiato come miglior giocatore dell’Europeo Under 21 disputato in estate in Italia con la maglia della Spagna. Secondo quanto riportato Il Mattino, il club si sarebbe incontrato con l’entourage del giocatore per alzare l’ingaggio a 2,5 milioni di euro più bonus ad annata: il suo contratto con gli azzurri scade nel 2023, ma si vuole ottenere la massima certezza della permanenza del talento spagnolo sotto il Vesuvio. Si legge, inoltre, che Aurelio De Laurentiis durante la scorsa sessione di calciomercato avrebbe rifiutato dalla Liga una proposta da ben 45 milioni di euro.