Napoli, smentita lite tra Insigne e compagni

Dalle immagini di ieri si è visto un Lorenzo Insigne arrabbiatissimo dopo la partita fra Sassuolo e Napoli, coi neroverdi che raggiungono il pareggio al 94′ grazie a un rigore di Caputo. Il napoletano si è infuriato e ha lasciato il campo visibilmente stizzito, mentre calciava un cartellone. Dopo un vespaio di voci su una presunta lite al Mapei tra compagni è arrivata prontamente la smentita dal club partenopeo. La SSC Napoli però ci ha tenuto a smentire che quelle urla e quei gesti non erano rivolti ai compagni di squadra: “In seguito alle notizie diffuse da diversi media, si precisa che non c’è stato alcun attrito tra il Capitano Lorenzo Insigne e i suoi compagni di squadra. Lo sfogo del calciatore negli ultimi minuti di Sassuolo-Napoli era legato solo al rocambolesco finale di partita”, si legge in un comunicato ufficiale diramato dal club azzurro.