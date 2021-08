Napoli, Spalletti: “A questa squadra sembra che non manchi niente e arriveremo…”

Debutto contro il Venezia per il Napoli di Spalletti

Redazione ITASportPress

Alla vigilia del match contro la matricola Venezia, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha presentato la gara in sala stampa: "Alla mia squadra sembra che non manchi niente, abbiamo avuto questa settimana per completare quelle che erano le cose da esercitare in conseguenza anche degli ultimi arrivati, per cui conosciamo quale strada dobbiamo percorrere e dove dobbiamo andare. Mi aspetto di vedere quella convinzione di cui ho già parlato nelle prime conferenze, quella convinzione di sapere di essere forti. Poi si vede strada facendo quale sarà la nostra ambizione, però dobbiamo sempre confrontarci per ottenere il massimo contro chiunque".

OBIETTIVI - Spalletti traccia la strada per raggiungere gli obiettivi stagionali: "Il mio Napoli in fondo ci arriverà comunque. Durante la strada, vedremo cosa succederà. In questi stadi lei ha visto grandi giocatori e il più grande di tutti, per questo le viene facile pensare che il nostro livello sia massimo. Noi dovremo parlare ai nostri tifosi attraverso l'attaccamento a questa maglia. Ce ne sono tanti altri che vogliono vincere, di conseguenza bisogna non essere troppo esagerati nell'andare a chiedere subito il massimo. Bisogna partire e poi valutare le cose con calma".

MERCATO - Spalletti non dice nulla se bisogna completare la rosa: "Io ho la rosa qui davanti e dico che non mi manca niente per giocarmi la partita e per andarmi a giocare quelle successive. Probabilmente se capiterà qualcosa per completare lo faremo, ma i giocatori devono sapere che non ci manca niente per fare il nostro percorso. E assicuro che essere noi è bellissimo: si parte forte con l'intenzione di arrivare forte".