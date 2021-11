Napoli, Spalletti chiede di più a Zielinski: “Può decidere le partite”

Luciano Spalletti non ha dubbi: Piotr Zielinski può dare ancora tanto al Napoli

Il Napoli continua a sorprendere. Gli azzurri sono in testa alla classifica di Serie A insieme al Milan e puntano al bersaglio grosso. Il tecnico Luciano Spalletti, però, non si accontenta e pretende sempre di più dai suoi uomini. Un esempio a tal proposito è la sua impressione su Piotr Zielinski ai microfoni dell'emittente televisiva polacca TVP Sport in vista della sfida di stasera contro il Legia Varsavia: "Chi è stato convocato sicuramente giocherà. Zielinski ogni volta che gioca è determinante in fase offensiva, anche se non segna, perché dà una grossa mano alla squadra. È senza dubbio uno dei calciatori più forti della squadra, ma mi aspetto un po' di concretezza. Ha facilità di corsa, di inserimento e anche di fare gol. È uno che può decidere le partite". Insomma, mai accontentarsi per puntare sempre più in alto.