Napoli, Spalletti: “Contro il Milan con tanti assenti ma vogliamo vincere”

Formazione largamente rimaneggiata per il Napoli che va a San Siro senza molti titolari

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha presentato il big match di domani a San Siro contro il Milan: "Vogliamo giocarci le nostre carte e per portare via i tre punti. Andremo a combattere con gli uomini che abbiamo a disposizione e senza cambiare il nostro obiettivo di sempre, ovvero cercare la vittoria. Io mi aspetto sempre tanto da chi indossa la maglia del Napoli. Quando ci sono questi momenti c’è bisogno di corsa, di cuore, di coraggio. Abbiamo una rosa di 16-17 uomini ed è sufficiente per giocare contro chiunque. Abbiamo la necessaria capacità per poter fare una grande prestazione. Siamo ambizioni, ma è chiaro che dipende da noi raggiungere le ambizioni ed ottenere i risultati che vogliamo. Il Milan ha tenuto un passo costante di due anni in cui ha fatto vedere qualità assolute sia come organizzazione di squadra che nei singoli campioni. Pioli sta facendo un gran lavoro e so che troveremo un avversario forte domani. Ma a me piace giocare contro squadre forti perchè sono convinto che noi possiamo affrontare con ambizione squadre forti. Noi dobbiamo essere una squadra viva, domani dobbiamo avere il Vesuvio dentro per fare il massimo"