Napoli, Spalletti: “Contro il Milan giocato da grande squadra”

Il tecnico del Napoli ha spiegato come ha preparato il match

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti ha analizzato il successo di San Siro contro il Milan ai microfoni di DAZN: "Ho visto di buono come abbiamo retto in equilibrio senza abbassarci troppo per quasi tutto il match. Il Milan ha aumentato la fisicità con Giroud e Ibrahimovic e solo nel finale abbiamo sofferto. Abbiamo giocato da grande squadra a San Siro e la partita l'abbiamo tenuto bene anche se la pressione del Milan ti toglie spazi".