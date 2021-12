Napoli, Spalletti: “Contro lo Spezia dobbiamo dare continuità al successo di Milano”

Il tecnico del Napoli ha presentato il match contro lo Spezia

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha presentato il match contro lo Spezia. “Ho visto la partita con l’Empoli e mi sono piaciuti, sanno aggredire bene. Abbiamo studiato varie immagini dello Spezia anche con i nostri analisti e sappiamo che è un avversario difficile. Hanno degli assaltatori soprattutto di fascia e bisogna provvedere ad ogni dettaglio. Bisogna cercare di proseguire sulla nostra strada. Domani dobbiamo dare continuità al successo di Milano. Non dobbiamo uscire con la testa dal match di San Siro, abbiamo vinto una partita su un campo che conosco bene per difficoltà ambientale e quella spinta deve essere importante per domani e per il futuro. Sono fiducioso in una bella prestazione, voglio vedere subito una prova seria e credibile sin dal primo minuto, sia per noi che per la gente. Si va a giocare una partita di grande intensità, voglio vedere quello sin dal riscaldamento”.