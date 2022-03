Napoli, Spalletti: “Difficilmente il Milan può essere più motivato di noi”

Il tecnico azzurro Spalletti ha presentato il big match di domani contro il Milan

Il Napoli di Spalletti che ha battuto la Lazio in trasferta nello scorso turno di Serie A, torna in campo domani per affrontare il Milan al Maradona. Il tecnico partenopeo, Luciano Spalletti ha presentato la partita in sala stampa: "Non so chi delle due squadra stia meglio, lo dirà la partita. Per quanto riguarda la mia squadra posso dire che noi siamo al massimo in ogni senso per giocarci questa sfida. Il nostro percorso è stato caratterizzato da tanti infortuni, siamo stati bravi a rimetterci in sesto anche grazie alla capacità dei miei calciatori che hanno saputo distribuire le energie e dare sempre il massimo alternandosi. La forza della squadra si è costruita proprio attraverso queste difficoltà".