Napoli, Spalletti: “Dobbiamo salire sul podio. Fabian Ruiz sa essere fenomenale”

Le parole del tecnico azzurro

TERZO POSTO - "Io faccio le cose corrette e seriamente, sempre. E le ho fatte durante tutto l'anno, anche quando abbiamo avuto momenti difficili. Ci hanno seguito in tanti qui, ci hanno portato un aiuto morale: il Napoli deve fare sempre delle belle partite, noi ci abbiamo provato. Poi se vuol dire buttare le basi per il prossimo, questo non lo so. Ciò che conta è il podio: sono tre le posizioni dove si consegnano le medaglie. Dobbiamo salirci. La gara è stata in bilico fino all'ultimo. Nella ripresa abbiamo fatto più le cose che ci assomigliano, anche se con il Toro non è mai semplice. Oggi siamo stati doppiamente bravi, l'accettare i duelli fisici e gli uno contro uno vuol dire capire le partite. E' un segno di maturità della squadra".