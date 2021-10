Napoli, Spalletti: “Fiorentina allenata bene. Non diamo nulla per scontato”

Luciano Spalletti fa il punto della situazione sul momento del Napoli

Il Napoli prova a dimenticare la sconfitta di Europa League e guarda con interesse al campionato. Gli azzurri sono reduci da una striscia di sei vittorie consecutive. Il tecnico Luciano Spalletti spiega come sta vivendo questo momento la sua formazione in conferenza stampa: "Di solito si fa così dopo qualsiasi partita: si vanno a toccare tutti i tasti, si fanno delle analisi in base a quello che è successo e poi si va ad analizzare le due fasi della squadra avversaria, cercando di dare indicazioni. In questo momento le indicazioni sono delle sintesi perché c'è poco tempo per scavarci dentro. Ma la squadra ha una sua identità e diventa facile prendere le indicazioni che si danno. In una partita non si dà mai nulla per scontato. Di scontato c'è solo ciò che è accaduto dopo il fischio dell'arbitro. Quello che è successo contro lo Spartak è l'evidenza del confine sottile tra l'avere il pieno dominio e subire una partita totalmente. La qualità che si cerca di individuare in una squadra è la forza, ma i comportamenti dentro gli episodi pure fanno il risultato. La Fiorentina è una grande squadra. Era più una sorpresa quando gli anni scorsi non riusciva ad essere nelle zone nobili della classifica che ora che c'è. La Fiorentina è un grande club, per me non è una sorpresa questa di quest'anno. Ora è allenata molto bene, Italiano ha fatto vedere di saper fare questo lavoro andando a imporsi al primo anno: un conto è allenare lo Spezia e un conto è allenare la Viola".