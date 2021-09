Napoli, Spalletti furioso con Allegri: “È la prima volta che vinco e mi fa la morale”

Polemiche finali al Maradona tra i due allenatori

Tensione a fine gara al Maradona dopo che il tecnico della Juventus forse nervoso per il ko ha esterno ha detto qualcosa al collega Spalletti. Il tecnico campano ha risposto in sala stampa.“Con Max durante la gara non c'è stato nessun problema. Poi qualcosa dopo. È la prima volta che vinco e mi fa la morale”. Pare che Spalletti si sia risentito per alcune frasi proferite da Allegri nei suoi confronti.