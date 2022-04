Napoli, Spalletti: “In queste 5 partite c’è ancora in ballo il titolo”

Il tecnico campano ha presentato il match contro l'Empoli

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti ha presentato il match di domani contro l'Empoli. "Sono certamente amareggiato per le ultime due gare contro Fiorentina e Roma, ma bisogna guardare avanti perchè adesso la testa è solo sulla gara di domani. Ci aspetta un campo difficile e un avversario che ha tanta voglia di fare risultato. Inutile adesso guardarci indietro, sarebbe un atto di masochismo. Il futuro si chiama Empoli e al di là degli infortunati bisognerà andare in campo con la stessa fame che hanno loro. In queste 5 partite c'è ancora in ballo il titolo".

SETTIMANA - "In settimana abbiamo lavorato intensamente. Mi aspetto un atteggiamento giusto da parte della squadra e di poter vedere in campo le situazioni tattiche che abbiamo provato. Abbiamo convocato Barba della Primavera, ci sono alcuni elementi da valutare come Zanoli che ha avuto dei problemi di gastroenterite. In questo momento della stagione ci possono essere emergenze ma quel che conta è essere pronti a dare il massimo e ad esprimerci comne sappiamo. Abbiamo gli elementi giusti per disputare una gara di qualità".