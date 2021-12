Napoli, Spalletti: “L’Atalanta ha vinto contro una squadra vera”

L'analisi del tecnico dei partenopei dopo il ko casalingo

Il commento del tecnico del Napoli Luciano Spalletti dopo il match contro l'Atalanta ai microfoni di Sky. "I nostri avversari hanno vinto una partita vera contro una squadra vera e credibile che ha fatto delle scelte ma non ha avuto fortuna. Con questa squadra sono sicuro che rimarremo agganciati al carro delle prime in classifica. Siamo stati benissimo in campo ma loro sono molto fisici e hanno fatto tantissimi falli sulle nostre uscite. Gli ultimi 10 minuti la squadra strameritava di fare gol anche se abbiamo rischiato le ripartenze dell'Atalanta".