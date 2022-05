Napoli, Spalletti: “Meritavamo lo scudetto per un motivo”

Il tecnico ha spiegato in conferenza stampa perchè la sua squadra meritava il tricolore

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti alla vigilia dell'ultima partita del campionato contro lo Spezia, ha fatto il punto sulla stagione: "Sicuramente siamo amareggiati per non aver lottato per lo scudetto fino alla fine. Probabilmente lo avremmo meritato per il gioco espresso in molte fasi del campionato. Io ho spinto a manetta sulla psicologia del gruppo, proprio perchè ci credevamo tutti. poi è chiaro che ci sono anche gli avversari. Resta la soddisfazione per aver centrato l'obiettivo della Champions, così come resta la volontà di tornare a lottare per il vertice in futuro. Personalmente posso dire che nell'ultimo decennio ho raggiunto 9 volte la qualificazione in Champions e credo sia un ottimo bilancio. Adesso dobbiamo avere la capacità di rinnovarci, perché questo gruppo in alcuni elementi è a fine ciclo ed alcuni sono in scadenza di contratto. Ma dobbiamo restare competitivi anche perché l’anno prossimo si aggiungeranno altre squadre per la lotta al vertice".