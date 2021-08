Napoli, Spalletti: “Mi è piaciuta la squadra nella ripresa”

L'analisi del tecnico campano dopo il 2-0 al Venezia

"E' stata una prestazione figlia di una mentalità vincente". Luciano Spalletti tecnico del Napoli, commenta il successo al debutto contro il Venezia. "Mi è piaciuta la squadra nella ripresa anche perchè nel primo tempo siamo stati lenti e prevedibili. Complimenti al Venezia che è stato attento ad ogni mossa tattica. Nel secondo tempo siamo stati più efficaci e poi sono arrivati i gol. Insigne ha dimostrato che nei momenti difficili escono fuori i capitani. In campo va messo sia tecnica che carattere, e Lorenzo ha dimostrato il proprio valore. Ribadisco che non ci manca niente per essere competitivi. Il gruppo sa cosa vogli e sa quanto vale. Bisogna essere consapevoli di quello che possiamo ottenere. Chi si lamenta è destinato a fare il portaborse. Noi, invece, vogliamo avere una nostra precisa identità e siamo consapevoli di quato possiamo ottenere".