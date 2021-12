Napoli, Spalletti: “Potevamo fare di più, dopo il 2-0 siamo arretrati troppo”

C'è tanto rammarico nelle parole del tecnico del Napoli dopo il 2-2 del Mapei contro il Sassuolo

"Potevamo fare di più, dopo il 2-0 siamo arretrati troppo". Luciano Spalletti tecnico del Napoli, commenta così il pareggio contro il Sassuolo. "Siamo stati bravi a dare qualità alla nostra manovra, il Sassuolo è un avversario forte e noi siamo stati superiori fino ad arrivare al gol. Sul 2-0 forse ci siamo sentiti sicuri di poter gestire e invece dovevamo ancora spingere e stare più alti. Però c'era fallo su Rrahmani pria che l'arbitro assegnasse la punizione dalla quale è nato il pareggio. Ho protestao con l'arbitro per quell'apisodio che per me è fallo netto. Mi ha espulso per questo, ma ripeto c'era fallo netto. Purtroppo abbiamo perso Fabian e Insigne, oltre a Koulibaly. Tre giocatori che danno sicurezza e tranquillità alla squadra. Questo ha pesato sull'andamento della gara".