Napoli, Spalletti: “Roma è una minaccia ma lo siamo anche noi per loro”

Il tecnico campano ha presentato il match di lunedì

"La Roma è un avversario forte, dovremo essere capaci di imporre il gioco con qualità e possesso palla". Luciano Spalletti parla a due giorni dal match contro i giallorossi in conferenza stampa. "La Roma è una minaccia, ma lo siamo anche noi per loro. La squadra che riuscirà a mettere in atto esecutivamente la propria idea riuscirà a spuntarla. Purtroppo a noi non è successo contro la Fiorentina".