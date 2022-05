Napoli, Spalletti: “Sarò l’allenatore anche il prossimo anno. Contro il Genoa…”

Il tecnico tra campionato e futuro

Redazione ITASportPress

Vigilia di campionato per il Napoli di Luciano Spalletti che in conferenza stampa ha colto l'occasione per parlare della sfida col Genoa di domani ma anche del proprio futuro a seguito dei rumors che lo vorrebbero verso l'addio anche in seguito ai messaggi di una frangia di tifosi partenopei.

Sullo striscione sulla restituzione della Panda rubatagli in cambio del suo addio: "Bisogna vedere come me la restituiscono e in che condizioni", ha scherzato Spalletti.

"Vivere un hotel è un dedicarsi pienamente al lavoro, c'è più opportunità per socializzare in hotel rispetto alle mura domestiche. Ho trovato la soluzione: ho ricevuto il preventivo per un camper ed il prossimo anno girerò il quartiere ogni mese così partecipo a tutte le feste rionali", ha proseguito il mister.

Guardando al futuro: "Se sto lavorando al Napoli del futuro? Certo, c'è Giuntoli qui, segue gli allenamenti e parliamo tutti i giorni. Riusciremo a essere forti se ci saranno giocatori che pensano nella maniera giusta, con un comportamento professionale e anche tifosi che ci sostengono, perché loro sono importanti. Così come un'informazione che ci rispetti e non che crei duemila dubbi ad arte. L'ambiente deve essere più pulito possibile. Serve tutto questo e dei passi in avanti si possono fare".

Sulla gara contro il Genoa: "Sono una squadre frenetica e fisica. Ci aspetta una gara difficile e noi scenderemo in campo con la formazione migliore".

Sul Twitter del Napoli, poi, una sintesi del pensiero del tecnico: "Sono sicuro che sarò l'allenatore del Napoli il prossimo anno. Io non ho dubbi".