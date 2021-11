Napoli, Spalletti: “Segnale importante battere la Lazio. Oggi tanta roba”

Il tecnico Luciano Spalletti analizza la vittoria del Napoli ai danni della Lazio di Maurizio Sarri

Il Napoli resta da solo in testa alla classifica: schiantata la Lazio con un netto 4-0. Il tecnico Luciano Spalletti analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Dazn: "Tornare a macinare gioco contro una big come la Lazio è un segnale importante. In fatto di finalizzazione, Mertens ci mette qualità, ma sarebbe sbagliato parlare solo di lui. Era da molto tempo che la squadra non faceva un simile fraseggio nello stretto. Zielinski ha ritrovato corsa e ottime scelte. Bisogna andare a cercare col lanternino un giocatore non al massimo livello. Oggi i giocatori sono stati bravi ad andare a ritagliarsi spazio. Siamo stati impeccabili sulle scelte da fare. La Lazio ha fatto fatica a trovare palla. Nelle ultime gare siamo stati poco lucidi nelle scelte. Stasera invece tanta roba. In carriera ho visto spesso i calciatori uscire dal campo il prima possibile per vedere il risultato finale. Oggi nessuno voleva andarsene. Non giochiamo con la paura di perdere una partita. Per la prima volta ci è sembrato di giocare in casa per davvero".