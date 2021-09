Napoli, Spalletti senza portiere e senza tanti titolari contro la Juventus

Meret forse tornerà tra i disponibili per la trasferta di Udine, il 19 prossimo

Il Napoli alla ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali riceverà al 'Maradona' la Juventus ma per Spalletti c'è un bel problema dopo l'infortunio del portiere Meret che dovrà stare fuori un mese dopo la caduta provocata dal contrasto con l’attaccante del Genoa, Buksa. L'estremo difensore campano cadendo a terra, con la schiena, si è fratturato l’apofisi trasversa di sinistra della terza e quarta vertebra lombare. Toccherà a David Ospina respingere gli assalti della Juventus tra due domeniche ma il colombiano è in nazionale ed il suo rientro in sede avverrà soltanto il venerdì che per il Napoli sarà già vigilia di partita, perché con la Juventus si giocherà tra due sabato, alle ore 18. Spalletti, non manderà in campo il giovane Marfella, rientrato dal prestito al Bari, ma sarà costretto a far giocare Ospina stanco dal lungo viaggio. Il Napoli affronterà la Juve senza Diego Demme e Dries Mertens, oltre a Victor Osimhen per il quale si spera nella riduzione di una giornata delle due comminatagli dal Giudice sportivo per quanto avvenuto contro il Venezia, quando colpiì con una manata al volto un avversario. Il club conta molto sul ricorso presentato che verrà esaminato in questa settimana dalla Corte Federale.