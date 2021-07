Napoli, Spalletti si presenta: “Qui calcio e miracoli sono la stessa cosa”

Il tecnico Luciano Spalletti si presenta come nuova guida del Napoli

In casa Napoli è tempo di alzare il sipario sulla gestione di Luciano Spalletti. L'ex tecnico di Udinese, Roma e Inter è pronto a tornare in panchina dopo l'avventura con i nerazzurri. Queste le sue parole in conferenza stampa: "Il Napoli è una squadra forte, non vedo l'ora di starci dentro per vedere quanto è forte. A volte però essere forte, senza saperlo, non porta a dove vorresti arrivare. Da quando mi hanno detto che sarei stato l'allenatore del Napoli non gli ho mai tolto gli occhi di dossi. È una squadra che mi piace e mi assomiglia. Ho avuto del tempo per stare un pochino a casa e lì è facile, si sta con la famiglia e si vive in campagna. Ogni tanto fa bene, dato che si cammina tanto e si rinforzano i piedi. Siccome c'è tanta strada da fare, avere dei piedi forti è una bellissima cosa. Sono stato contento dal primo momento che mi è stato detto di venire qui, il Napoli è una squadra forte e la città è una città forte. Completa il mio tour dell'anima, ho allenato a Roma nella città del Papa, poi a San Pietroburgo nella città degli Zar e poi a Milano nella città delle moda. Ora c'è il Napoli e sono orgoglioso di sedere sulla panchina della squadra in cui ha giocato Maradona. È la città in cui calcio e miracoli sono la stessa cosa".